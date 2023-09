Bourse : Poursuite de la série de baisses des indices phares de la BRVM.

Au terme de la séance de cotation de ce jour l’indice BRVM C (l’indice général de la Bourse) s’est ainsi replié de 0,41% à 210,89 points contre 211,76 points la veille.



L’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a aussi enregistré une baisse de 0,41% à 105,89 points contre 106,33 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) est en baisse de 0,15% à 105,39 points contre 105,55 points précédemment.



Au niveau des autres activités du marché, on note une baisse de la valeur totale des transactions qui se situe à 684,031 millions de FCFA contre 830,085 millions de FCFA la veille.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle affiche également une baisse de 32,049 milliards, à 7845,812 milliards de FCFA contre 7877,861 milliards de FCFA le mercredi 20 septembre 2023.



Il en est de même du marché obligataire qui enregistre une baisse de 13,286 milliards, passant de 10 160,567 milliards de FCFA la veille à 10 147,281 milliards de FCFA.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d’Ivoire (plus 4,31% à 1 090 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 2,50% à 820 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 1,94% à 525 FCFA), Société Ivoirienne de banque Côte d’Ivoire (plus 0,94% à 5 350 FCFA) et Coris Bank International Burkina Faso (plus 0,63% à 8 050 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Oragroup Togo (moins 7,22% à 2 505 FCFA), SICOR Côte d’Ivoire (moins 4,12% à 5 005 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 1,95% à 1 255 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (moins 1,94% à 4 800 FCFA) et SITAB Côte d’Ivoire (moins 1,67% à 5 900 FCFA).



Oumar Nourou

