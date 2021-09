Bourse : Repli des principaux indicateurs de la BRVM ce premier septembre 2021

L’indice BRVM 10 (l’indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a ainsi perdu 0,40% à 138,44 points contre 138,99 points la veille. Dans la même mouvance, l’indice BRVM Composite (l’indice général de la Bourse) a perdu de 0,11% à 176,12 points contre 176,31 points la veille.



La valeur totale des transactions est passée de 4,741 milliards FCFA la veille à 517,216 millions FCFA à l’issue de la séance de ce mercredi premier septembre 2021.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 5,686 milliards FCFA, s’établissant à 5 300,265 milliards FCFA contre 5305,951 milliards FCFA la veille.



Celle du marché obligataire s’est retrouvée avec une baisse de 21,607 milliards FCFA à 7080,314 milliards FCFA contre 7101,921 milliards FCFA la veille.



Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Safca Côte d’Ivoire (plus 7,41% à 725 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (plus 4,05% à 3 850 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 3,77% à 550 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (plus 3,54% à 4 245 FCFA) et Uniwax Côte d’Ivoire (plus 3,43% à 1 960 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Servair Abidjan (moins 7,50% à 1 295 FCFA), Crown SIEM Côte d’Ivoire (moins 4,76% à 600 FCFA), Ecobank Côte d’Ivoire (moins 3,51% à 3 850 FCFA), BOA Sénégal (moins 3,27% à 2 220 FCFA) et Société Ivoirienne de banque (moins 2,27% à 3 655 FCFA).

