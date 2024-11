Bourse : Repli généralisé des trois indices phares de la BRVM ce jeudi 14 novembre 2024.

La plus forte baisse est celle de l’indice BRVM Prestige qui a cède 0,85% à 112,03 points contre 112,99 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM Composite a perdu 0,44% à 272,43 points contre 273,63 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM 30 s’est replié de 0,30% à 136,96 points contre 137,37 points précédemment.



La capitalisation du marché des actions est en baisse de 220,595 milliards FCFA à 9741,346 milliards FCFA contre 9 961,941 milliards FCFA la veille.



Celle du marché obligataire est restée stationnaire à 10 504,156 milliards FCFA.



Quant à la valeur des transactions, elle a plongé à 373,099 millions FCFA alors qu’elle se situait à 1,323 milliard FCFA le 13 novembre 2024.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres CFAO Côte d’Ivoire (plus 7,20% à 670 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (plus 5,21% à 5 050 FCFA), AGL ex Bolloré Côte d’Ivoire (plus 3,70% à 1 400 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (plus 2,54% à 5 450 FCFA) et Nestlé Côte d’ivoire (plus 0,58% à 7 845 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SIB Côte d’Ivoire (moins 50,14% à 3 540 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 6,96% à 735 FCFA), Sicor Côte d’Ivoire (moins 6,96% à 3 210 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 6,36% à 810 FCFA) et ETI Togo (moins 6,25% à 16 FCFA).

Oumar Nourou