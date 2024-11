Bourse de Londres : Ecobank Transnational Incorporated lève 400 millions de dollars américains

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Novembre 2024 à 17:04

Un communiqué de l’institution financière fait savoir que les obligations, qui arrivent à échéance en octobre 2029, vont produire des intérêts de 10,125 %, payables semestriellement à terme échu.



La même source renseigne que ETI utilisera le produit net de l'émission des obligations pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment le refinancement de la facilité de crédit de 350 millions de dollars américains sous la forme d'un prêt-relais senior conclu en mars 2024.



« Le succès de notre émission d'obligations montre comment Ecobank ouvre la voie de l'accès aux marchés internationaux des capitaux pour les institutions financières et les entreprises d'Afrique subsaharienne », rapporte le communiqué qui cite le directeur général du groupe Ecobank.



Jeremy Awori souligne que ces obligations sont la troisième émission de ETI sur les marchés obligataires internationaux et la première émission publique d'euro-obligations par une institution financière en Afrique subsaharienne depuis 2021.

« L'obligation ayant été sursouscrite plus de 2,1 fois, la forte demande atteste de l'approbation et de la confiance des investisseurs internationaux et africains dans les progrès de notre stratégie de croissance, transformation et rendements », se réjouit M. Awori.



Par ailleurs, le directeur financier du Groupe Ecobank « apprécie grandement le soutien et le partenariat d'Absa, de la Société financière africaine, de la Banque africaine d'import-export, de Mashreq et de la Standard Chartered Bank, qui ont agi en tant que co-chefs de file et teneurs de livres associés, ainsi que de Renaissance Capital Africa, qui a joué le rôle de conseiller financier dans le cadre de la transaction ».



Ayo Adepoju, en l’occurrence, ajoute : « Nous Nous sommes très reconnaissants envers nos institutions de financement du développement partenaires, notamment la Société financière africaine, Proparco et la Banque de développement et de commerce de l'Afrique orientale et australe, qui ont contribué à ancrer la transaction ».



Il remercie également les investisseurs obligataires pour leur soutien continu à ETI, soulignant qu’ils réjouissent de poursuivre leur mission et de travailler en collaboration pour mener à bien leur stratégie commerciale



Bassirou MBAYE





Source : Ecobank Transnational Incorporated (ETI), a ouvert ce jour, le marché à la Bourse de Londres (LSE) pour célébrer l'émission réussie de ses euro-obligations senior non garanties d'un montant de 400 millions de dollars américains sur le marché principal de la Bourse de Londres.

