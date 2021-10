Bousculade à Benno Bokk Yakaar Keur Massar: Près de 20 candidats déclarés aux élections locales Dix neuf candidats, dont Aminata Assome Diatta, le ministre du Commerce, prétendent au fauteuil de maire de Keur Massar-Nord, pour le compte de la mouvance présidentielle.

Candidat déclaré et coordonnateur des enseignants de l’Apr de Keur Massar, Ousmane Dembélé affirme que ces déclarations de candidature sont normales pour une coalition qui se veut démocratique. Maintenant, selon lui, il faudra que les leaders les départagent.



Un avis que partage le coordonnateur communal de Ldr/Yessal, Doudou Keïta, qui est également candidat. Selon lui, l’idéal serait, pour les leaders de Benno, de recueillir les candidatures pour les étudier et choisir le meilleur profil pour la consolidation de l’unité de la coalition.



Il affirme que les leaders doivent bien faire attention aux gens qu’ils investissent. Cependant, ces divisions déplaisent à certains responsables de l’Apr. C’est le cas de Terence Senghor qui appelle tous ces postulants à se ranger derrière le candidat que Macky Sall aura choisi pour ces élections municipales, qui sont d’une importance capitale pour l’avenir de leur coalition et de leur parti.













