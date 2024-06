Boxe française ou MMA : Ousmane Dramé, jeune boxeur sénégalais, promis à un bel avenir sur les rings

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Juin 2024 à 18:56

Ousmane Dramé est un jeune Sénégalais, évoluant dans la boxe française (MMA). Inconnu évidemment des Sénégalais, le jeune boxeur se débrouille pas mal sur le ring, lors de ses combats. En sa 2e confrontation, il s’est donné à fond avec une détermination exceptionnelle et une volonté de vaincre. Ainsi, il a réussi à prendre le dessus sur son adversaire du jour en MMA. Les encadreurs de son centre de perfectionnement, très ravis de ses performances, louent sa ténacité et sa hargne sur le ring. D’après eux, Ousmane Drame a tout d’un champion dans cette discipline de boxe française ou de MMA. Avec sa taille élancée et sa corpulence athlétique et ses prédispositions techniquement raffinées, Ousmane Dramé est promis à un bel avenir.