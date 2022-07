«Boy Djinné» fixé sur son sort le 4 octobre prochain

Modou Fall alias Boy «Djinné» a comparu encore pour une énième fois devant la Chambre criminelle de Dakar pour agression et cambriolage, pour des faits qui se sont produits au courant de l'année 2008-2009. Le juge a décidé de renvoyer l’affaire au 24 octobre prochain pour la comparution des parties civiles. Non sans rejeter la demande de sa liberté provisoire. Son avocat Me Alioune Badara Ndiaye a rappelé que son client a passé sept à neuf années de sa vie en prison pour des faits qu'il a toujours contestés. Il répondra à toute convocation de la justice pour la manifestation de la vérité, rassure la robe noire.



« Pour ces faits qui datent de plus de 12 ans, il n'y a pas eu de troubles à l'ordre public. Il ne doit pas être condamné à cause de la position de la presse , relate "L'As". La garde-à-vue et le placement sous mandat de dépôt sont les premières sanctions », plaide Me Ndiaye. Abondant dans le même sens, Me Maïmouna Dièye déclare que la plupart des objets volés ont été restitués et que certaines parties civiles sont décédées. Son confrère Me Doudou Ndoye souligne pour sa part, que son client fut un délinquant, un voleur pour un temps, mais il a changé.



A l’en croire, «Boy Djinné» s'est amendé et il est propre maintenant. Mieux, ajoute Me Ndoye, aucune partie civile ne s'est présentée au cours de l'information pour asseoir l'infraction. Alors, dit-il, Modou Fall mérite la liberté provisoire. Mais le parquet a demandé le rejet de la demande de liberté provisoire car «Boy Djinné» ne présente aucune garantie valable. Le juge a suivi son réquisitoire.