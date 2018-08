Boy Niang 2 / Lac de Guiers 2 : L’écurie Walo complique le combat

Le promoteur Pape Thialiss Faye a pris les devants pour démarcher le duel Boy Niang 2- Lac de Guiers 2. Mais ça se complique au niveau du camp de Lac 2 qui demande plus de 75 millions FCFA quand bien même Mohamed Ali, manager du lutteur rassure et promet un accord définitif avant samedi, informe Sunu Lamb.



Les amateurs seront édifiés sur les négociations de cette affiche dans les heures à venir même si du côté de Leewto, on avance que le combat est ficelé à 80%.



Mais pour l’heure, les négociations butent sur le cachet puisque Walo réclame plus de 75 millions FCFA.



Selon notre source, Lac de Guiers 2 avait empoché la somme de 75 millions FCFA contre Modou Lô et veut plus cette fois-ci.