Bradage foncier à Pikine-Nord: Le Collectif S.M.P.N exige l'arrêt des travaux clandestins Le Collectif SAME MOMELU PIKINE-NORD (S.M.P.N) a tenu une conférence de presse ce mardi 27 février 2024 sur le site du Technopôle, à proximité de l'arène nationale, plus précisément dans le quartier Ndiassane Tyr. Les membres du collectif ont constaté plusieurs irrégularités dans la gestion de cette zone, qui est d'une importance capitale pour la population de la commune de Pikine-Nord. Ils exigent la transparence sur les transactions foncières en cours et demandent l'arrêt immédiat des travaux en cours.

Le porte-parole du collectif, Alioune Badara Fall, également conseiller municipal, a déclaré : "La population de Pikine-Nord a été alarmée en découvrant des constructions illégales sur le site situé à côté de l'arène nationale. Ce site est bien connu pour les problèmes d'inondations qu'il cause dans le quartier Ndiassane Tyr. Lors de notre dernier conseil municipal, le maire nous a informés que ce site est désormais sous la responsabilité de la commune de Pikine-Nord. Cependant, jusqu'à présent, aucune délibération n'a été prise pour autoriser des constructions sur cette zone ou pour attribuer des parcelles à qui que ce soit. Nous avons été surpris de constater un jour que des ouvriers étaient en train de construire un édifice destiné à accueillir des commerçants."



M. Fall a dénoncé cette situation comme étant une "illégalité" et a exigé l'arrêt immédiat des travaux. "En tant que population de Pikine-Nord et en tant que conseiller municipal, nous dénonçons cette injustice et demandons au maire d'interrompre immédiatement les travaux en attendant une décision du conseil municipal concernant cette zone", a-t-il insisté.



Le porte-parole du collectif a souligné le fait qu'aucune consultation n'a eu lieu sur cette question et que l'information n'a même pas été diffusée au niveau de la commune. "Ce sont des volontaires qui ont pris l'initiative de venir filmer et d'alerter la population. Aujourd'hui, il s'agit simplement d'une mobilisation spontanée, mais nous prévoyons de mobiliser davantage pour informer toute la population de Pikine-Nord sur cette situation alarmante qui se déroule dans notre commune", a-t-il ajouté.



Les membres du Collectif SAME MOMELU PIKINE-NORD (S.M.P.N) affirment avoir saisi toutes les autorités du département de Pikine, y compris les autorités étatiques telles que le CADASTRE, les Impôts et Domaines, et affirment que tout le monde est au courant de ces agissements. Cependant, ils attendent des réponses concrètes sur la situation dans ce quartier. "Nous ne resterons pas les bras croisés. La population de Ndiassane Tyr souffre des inondations. Avant toute construction, il est impératif d’assainir ce site, de réaliser des travaux de canalisation pour que les habitants du quartier ne subissent plus ces inondations", a conclu M. Fall.



