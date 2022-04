Braquage à Bignona: Les assaillants tirent sur un véhicule et dépouillent des passagers

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Avril 2022 à 11:16 | | 0 commentaire(s)|

L’insécurité devient de plus en plus grandissante sur les axes routiers de la Casamance. En fait, on note depuis un certain temps, des braquages par des hommes armés non identifiés sur ces routes. Le dernier en date a eu lieu hier jeudi sur l’axe Bignona-Diouloulou, très fréquenté, à l’entrée du village de Tendième quand on vient de Bignona. Selon des sources concordantes, c’est aux environs de 6h du matin que les assaillants ont pris position sur cet endroit et ont commencé à arrêter les véhicules. Au total, ils réussiront à immobiliser une dizaine de véhicules de part et d’autre de cet axe.



D'aprés "Le Témoin", des véhicules dont ils ont dépouillé les occupants de tous leurs biens. Un passager qui partait à Banjul pour des achats, a été dépouillé d’une somme de 32 millions FCfa. Les assaillants ont même tiré sur un véhicule qui a voulu forcer le passage, blessant un des occupants. Selon notre source, le commando venait de la forêt classée de Diégoune située à côté. Ce nouvel incident, survenu une dizaine de jours seulement après deux autres similaires enregistrés dans ce même département de Bignona, a installé la psychose au niveau des populations.



Plusieurs personnes qui devaient se rendre en Gambie, dans la journée d’hier, ont finalement décidé de différer leur voyage, craignant de tomber sur une bande armée.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook