Braquage à Dahra Djoloff : les assaillants emportent le coffre fort d’une mutuelle Dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 Mars 2019, des individus non encore identifiés, ont braqué la mutuelle d’épargne et de credit, en face de la route nationale à Dahara Djilof, rapporte Seneweb. Les assaillants ont défoncé la porte centrale de l’institution financière, avant de mettre la main sur le coffre fort de la mutuelle.

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Mars 2019 à 10:44 | | 0 commentaire(s)|

Une forte somme d’argent et du matériel informatique ont été emportés selon une source proche du personnel de la mutuelle.

Après leur forfait, les malfrats ont visité un magasin spécialisé dans la vente de téléphones portables situé en face de ladite mutuelle. D’après le gérant du magasin Ameth Sylla, les cambrioleurs ont emporté avec eux la somme de 82 750 francs Cfa, 5 téléphones portables et une tablette. Une enquête est ouverte par la gendarmerie pour mettre la main sur la bande.



