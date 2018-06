Braquage à Khombole : Une quincaillerie visitée avec deux 4X4

Une quinzaine de malfrats armés jusqu’aux dents et à bord de deux 4X4, ont rendu visite, avant-hier, vers les coups de 2 heures du matin, à une quincaillerie appartenant à un ressortissant mauritanien.



Selon les premiers éléments de cette affaire, les cambrioleurs ont mis la main sur le coffre-fort qui contenait plusieurs millions. Une fois sur place, indique nos sources, ils ont mis à carreau les deux vigiles, avant de défoncer la porte et de s’emparer du coffre. Selon nos informations, tout laisse croire qu’il s’agit de gens qui connaissent les lieux.



Des éléments de la brigade de la gendarmerie de Khombole sont arrivés sur place juste au moment où ils allaient quitter les lieux. Des échanges de tirs ont eu lieu entre les cambrioleurs et les hommes en tenue. Dans cet imbroglio, les visiteurs indésirables se sont évaporés avec l’argent dans la nature, vers une destination inconnue.



L’enquête ouverte par la gendarmerie suit son cours. Les enquêteurs sont sur le terrain dans l’espoir de mettre la main le plus rapidement possible sur les auteurs de énième cambriolage dans cette partie de la région de Thiès.











Enquête