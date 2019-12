Braquage à Mbacké: Des coups de feu entre malfrats et policiers et trois millions emportés...

Plus de trois millions de franc Cfa ont été emportés par les malfrats armés qui ont attaqué une station d’essence à Mbacké. L'attaque a eu lieu ce jeudi 12 décembre 2019, vers les coups de quatre heures du matin.



La police, informée, a tenté d’intervenir mais, les malfrats ont réussi à échapper après des échanges de coups de feu avec les policiers.

