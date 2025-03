Braquage à Ouakam : La Dic arrête deux suspects et récupère une partie du butin des 100 millions FCFA volés En un temps record, la Division des Investigations Criminelles (Dic) a mis la main sur deux des trois malfaiteurs impliqués dans le braquage ayant coûté 100 millions de francs CFA à un motocycliste à Ouakam, rapporte Seneweb.com.

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Mars 2025 à 10:04 | | 0 commentaire(s)|

Les agents du Groupe de Recherches et d’Interpellations (GRI) de la Dic ont interpellé K. Fall (25 ans), peintre, et C. M. Sidibé (23 ans), tapissier. Selon les informations exclusives de Seneweb.com, les enquêteurs ont également réussi à récupérer 17 millions de francs CFA du montant dérobé.



L’opération, menée grâce à l’exploitation des images de vidéosurveillance et à des renseignements recueillis, a conduit les policiers à un appartement meublé aux Parcelles-Assainies où les deux suspects ont été appréhendés. Lors de leur interrogatoire, ils sont passés aux aveux.



Le cerveau du gang, Souleymane Bâ, reste activement recherché par les autorités. Pour rappel, la victime du braquage, Cheikh Badiane, a déposé plainte après avoir été attaquée alors qu'elle revenait d’une banque.



Dès le lendemain, les enquêteurs ont réussi à identifier et localiser une partie des malfaiteurs.

Les investigations se poursuivent pour retrouver le fugitif et élucider cette affaire.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook