Braquage à Pikine : 20 millions de FCFA subtilisés par des assaillants armés

Dans la nuit de mercredi à jeudi, Central Équipements, une entreprise située à Pikine et spécialisée dans la distribution et l’installation de matériels de cuisine, a été la cible d’un braquage spectaculaire. Selon L’Observateur, repris par Senenews, onze individus lourdement armés et encagoulés ont pris d’assaut les lieux, neutralisant les vigiles avant de vider le coffre de l’entreprise.



Les malfaiteurs, divisés en deux groupes, ont coordonné leur attaque avec une précision impressionnante. L’Observateur rapporte que l’un des groupes a escaladé le mur de clôture côté autoroute à péage, neutralisant un premier vigile, tandis que le second groupe, composé de sept individus, est entré par l’autre côté du bâtiment, en face de la passerelle menant vers la Gare des Baux Maraîchers.



Les trois vigiles présents, armés, ont été maîtrisés, dépossédés de leurs téléphones, ligotés et enfermés dans les toilettes. « Personne n’a vu venir », a confié l’un des vigiles, encore sous le choc, cité par le journal. Les assaillants ont agi en véritables professionnels, détruisant les caméras de surveillance avant de forcer les portes des trois niveaux du bâtiment. Leur objectif : le coffre situé dans le bureau du directeur. Après l’avoir ouvert, ils se sont servis à volonté, causant un préjudice estimé à plus de 20 millions de francs CFA, selon un responsable de l’entreprise interrogé par L’Observateur.



Alertée par les vigiles après le départ des braqueurs, la direction de Central Équipements a immédiatement prévenu la police. Des équipes, y compris des agents de la police scientifique, ont été dépêchées sur les lieux pour collecter des indices.