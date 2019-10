Braquage à Sindia: La Gendarmerie de Popenguine arrête la bande de malfrats et son cerveau

La bande de malfaiteurs qui avait braqué l’usine de carreaux et emporté la somme de 70 millions de FCfa à Sindia, une localité située à proximité de la Petite-Côte, au sud de Dakar, a été arrêtée par la gendarmerie de Popenguine. Le cerveau de la bande et 5 de ses acolytes ont été appréhendés.



Les malfaiteurs qui semaient la trouble à Sindia, ont été interpellés quelques jours après l’enquête ouverte par la gendarmerie de Popenguine.



Ainsi, découvre-t-on, tout est parti du braquage de l’usine de carreaux de Sindia dans la nuit du 3 au 4 septembre 2019. Vingt individus armés de couteaux, coupe-coupe et armes à feu ont assailli l’usine. Sur place, la bande d’O. Kâ a intimé l’ordre au comptable d’ouvrir le coffre-fort. Puis, ils ont dévalisé la caisse, emportant une de 70 millions de FCfa.



D’après L’As, ils ont été trahis par la caméra de surveillance. L’enquête ouverte a permis de mettre la main d'abord sur 5 personnes, avant d'arrêter le cerveau du groupe O. Kâ, durant le Magal de Touba.



Les malfrats ont été déférés auprès du procureur qui va déterminer leur sort.



L’enquête se poursuit pour arrêter les autres membres du groupe.

