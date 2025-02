Braquage à la Centrale de Malicounda : Une dizaine de brigands emportent plus de dix millions FCfa La centrale électrique de Malicounda a été l’objet d’une attaque dans la nuit du dimanche à lundi. Les assaillants, selon le quotidien "Le Témoin", auraient emporté plus d’une dizaine de millions FCfa.

Les gardiens qui assuraient la sécurité de la centrale électrique, ont été surpris par une dizaine de voleurs encagoulés dans la nuit du dimanche à lundi. Les assaillants qui étaient armés, après avoir blessé et brutalisé les gardiens, se sont introduits dans la centrale et ont tout détruit.



Selon les sources du "Témoin", les malfaiteurs ont pu accéder aux coffres-forts et ont pu emporter plus d’une dizaine de millions de francs Cfa.



Pour rappel, c’est le 11 février 2023 que cette centrale électrique a été inaugurée par le Président Macky Sall. D’une capacité de 120 mégawatts, pour un coût de 101 milliards FCfa, cette centrale qui s’étend sur 6 ha, est le fruit d’un partenariat public-privé entre le groupe Melec PowerPoint, Africa 50 et la Sénélec.



Selon le journal, la gendarmerie a ouvert une enquête sur cette attaque de la centrale, qui intervient quelques semaines après les braquages armés dans une usine à Diass et à l’hôtel Rui Baobab de Pointe Sarène



