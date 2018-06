Braquage d’une agence Attijari à Nouakchott : comment la Dic a intercepté et extradé le commando "Libération" révèle que le commando qui avait braqué l’agence Attijari de Moughata, à Nouakchott, a été intercepté à Dakar par la Division des investigations criminelles (DIC). Cueillis aux Almadies, les suspects ont été discrètement remis à la police de leur pays.



Nouakchott a vivement félicité les autorités sénégalaises pour leur professionnalisme. Mardi dernier, un commando encagoulé s’est introduit en pleine journée à l’agence Attijari de Moughata à l’Est de Nouakchott. Les braqueurs armés de pistolets et de machettes, ont tenu en respect les clients et le personnel de la banque avant de vider les caisses.



Le temps que la police arrive, ils s’étaient déjà fondus dans la nature. Mais les investigations de la police mauritanienne les conduisent à penser que les assaillants se dirigent vers le Sénégal. Interpol alerte la police sénégalaise avant que la Division des investigations criminelles (DIC) n’entre dans la danse. Il aura fallu six heures de temps aux enquêteurs pour mettre la main sur les suspects.



Grace aux techniques dont elle a le secret et avec l’appui des services spéciaux, la Dic localise effectivement les membres du commando à Dakar, plus precisement dans un appartement des Almadies. Le lieu est discrètement placé sous surveillance. Apres s’être assurés de la présence de tous les suspects dans l’appartement, les policiers y ont effectué une descente musclée en compagnie des éléments de la Bip, qui a permis de neutraliser tous les suspects. Surpris, ces derniers n’ont opposé aucune résistance.



Pour autant, l’enquête a révélé qu’ils avaient, avant de quitter la Mauritanie, remis le butin à un complice signalé dans un autre pays.







