Braquages à Thilmakha : Quatre cambrioleurs arrêtés entre Mékhé et Keur Massar Des cambrioleurs ont semé la terreur à Thilmakha, localité sise dans le Département de Tivaouane. Ils ont commis, dans la nuit du 15 au 16 février, une série de braquages à main armée.

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Mars 2023 à 18:35

La bande avait réussi à mettre à sac 2 points d’argent, 3 boutiques et un magasin de vulcanisateur. Les braqueurs ont pu ainsi soustraire 7 millions de francs Cfa et des divers matériels.



L’enquête ouverte par la section de recherches de Thiès porte ses premiers fruits. Les investigations ont, en effet, mené à l’arrestation de 4 membres de la bande.



Des éléments de la section de recherches de Thiès ont procédé à des arrestations les 26 et 27 février 2023. Ces membres de la bande ont été arrêtés à Mékhé, commune situé dans le département de Tivaouane, et à Keur Massar, département sis dans la région de Dakar.

L’enquête de la gendarmerie est encore en cours.



lequotidien.sn



