Braquages contre des chinois à Kaolack : le maire de Lammingué veut un poste de gendarmerie dans sa commune Le maire de Latmingué, Macoumba Diouf a demandé l’érection d’un poste de gendarmerie dans sa commune pour renforcer la sécurité dans cette zone agricole. Cela, après les deux braquages perpétrés, la semaine dernière contre des points de collecte chinois d’arachide lors desquels les bandits ont emporté plus de 22 millions FCFA et blessé 6 personnes dont des chinois. Il a souligné que Latmingué est la plus grande commune dans cette zone et affirmé que la municipalité a déjà délibéré pour l’affection de 2500 mètres carrés pour la construction d’un poste de gendarmerie à Latmingué.

