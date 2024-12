Bras de fer Ministère et Cdeps: Le Synpics appelle à la sérénité

Le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (Synpics), a appelé hier, à la sérénité, sur ce qui tend vers un dialogue de sourds, entre le ministère de la Communication et le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS), suite à la sortie du ministre de la Communication, qui a publié ce mardi, la liste provisoire des médias reconnus par l’Etat, rapporte "Le Témoin".



Après le CDEPS, qui a tenu une conférence de presse, en réponse à la décision du ministre, le Synpics annonce via une note, qu’il se prononcera dans les jours à venir sur la situation. « Soucieux du respect des droits des travailleurs des médias et des principes légaux en cours dans notre pays, le Sénégal, le Synpics, après analyse par ses conseils juridiques, se prononcera sur la situation actuelle des médias au Sénégal. En attendant, le Syndicat en appel à la sérénité des acteurs et au sens élevé des responsabilités des uns et des autres », lit-on dans la note.