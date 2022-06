Bras de fer syndicats enseignants-état : la Cnept se satisfait de la décrispation amorcée

Par la voix de son président, Silèye Gorbal Sy, l’organisation active en éducation, par ailleurs facilitatrice et garante des accords, s’est satisfaite du fait que «le Gouvernement ait reconnu ses erreurs dans l’application de la mesure relative aux augmentations des indemnités des enseignants ».



Dans la foulée, elle a fait savoir que « le Gouvernement s’est engagé à corriger ces erreurs d’ici demain et à proposer les rectifications dans une nouvelle rubrique dénommée Indemnité spéciale complémentaire de mai 2022 ».



La Cnept qui a été la première structure de la société civile à appeler solennellement le gouvernement au respect du protocole s’est félicité par ailleurs de cette décision du gouvernement à corriger dans les meilleurs délais les erreurs. Ce qui permettra la reprise normale des cours.



D’ailleurs, en sa qualité de membre du Comité de suivi des accords, la Cnept a tenu à faire savoir qu’elle poursuivra son action sans retenue « pour la pacification permanente de l’espace scolaire indispensable pour l’atteinte d’une éducation inclusive de qualité et l’Odd 4 ».

Sud quotidien