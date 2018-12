Brèche de Saint-Louis: La cinglante réponse de Babacar Gaye à Sophie Gladima Siby qui accuse Wade

Face aux députés pour le vote du budget de son département, le ministre des Mines et de la Géologie, Aïssatou Sophie Gladima Siby a accusé lundi, Abdoulaye Wade d’être à l’origine de la série de drames notés dans la brèche de Saint-Louis.



La réponse du porte-parole de Wade ne s’est pas faite attendre. Sur sa page facebook, visité par Leral.net Babacar Gaye pour ne pas le nommé, a qualifié les accusations d’Aïssatou Sophie Gladima Siby de « délires d'une fofolle »



"Si Abdoulaye Wade avait écouté les géologues, des pêcheurs n’allaient pas perdre la vie au niveau de la brèche de Saint-Louis qui est devenue une embouchure. Car, en une nuit, on est passé de quatre mètres à huit mètres", a-t-elle dit, en réponse aux députés de l’opposition qui lui rappelait son passé de ministre sous le régime d’Abdoulaye Wade. La réponse du porte-parole de ce dernier ne s’est pas faite attendre. Sur sa page facebook, visité par Leral.net Babacar Gaye pour ne pas le nommé, a qualifié les accusations d’Aïssatou Sophie Gladima Siby de « délires d'une fofolle ».



Nous publions ci-dessous in extenso la publication de Babacar Gaye. "Voilà comment une femme égarée repêchée par @Macky_Sall des abysses d'un oubli certain, tente de justifier l'incompétence d'un régime qui peine à trouver des solutions à la dégradation de l'environnement et aux risques de disparition de la ville de Saint-Louis, en faisant porter à Me Wade la responsabilité de leurs errements.



En effet, pour endiguer les inondations qui frappaient la ville de Saint-Louis depuis 1954, Me Abdoulaye Wade s'était adossé à de sérieuses études d'éminents spécialistes.



Pour s'en convaincre merci de relire l'étude des professeurs Paul Durand, Brice Anselme et Yves-François Thomas publiée en 2009, «L’impact de l’ouverture de la brèche dans la langue de Barbarie à Saint-Louis du Sénégal en 2003 : un changement de nature de l’aléa inondation ? », publiée dans Cybergeo : Un Journal européen de Géographie sur Environnement, Nature et Paysage (document 496 pages).



La politique politicienne ne permet pas tout Mme #GladimaSiby ".

