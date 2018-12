Brèche de Saint-Louis : Une couse entre les pirogues serait à l'origine de l'accident

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Décembre 2018 à 12:54 | | 0 commentaire(s)|

On en sait un peu plus sur les causes du chavirement de cinq pirogues qui tentaient de traverser la brèche de Saint-Louis.



D'après Massamba Thiam, un rescapé, la cause de l'accident est à chercher dans la rivalité entre pêcheurs.



Dans L'AS, il dit : "Les trois pirogues qui se sont télescopées, faisaient de la course. Chacune voulait arriver première pour vendre son poisson à ses clients qui attendaient sur le quai. Une fois sur la brèche, l'irréparable s'est produit."



L'accident a fait trois morts et six pêcheurs portés disparus.





Seneweb.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos