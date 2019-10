Brésil-Sénégal : La vérité sur le forfait de Mbaye Niang

Mbaye Niang a déclaré forfait pour le match Brésil-Sénégal du 10 octobre à Singapour pour cause de blessure. Que nenni ! Le staff médical des Lions a invalidé son forfait, rapporte Record.



Aliou Cissé, informé, a tenu à ce que l'attaquant Sénégalais de Rennes fasse le déplacement à Singapour. Mbaye Niang, qui s'est déplacé à l'hôtel où logent les Lions, a refusé de se mettre en tenue pour embarquer avec l'équipe nationale à Singapour.



Il s'en est suivi une discussion intense avant que Mbaye Niang n'aille rejoindre les dirigeants de Rennes qui l'ont accompagné. Ensuite, l'attaquant Rennais s'engouffre dans un taxi pour rebrousser chemin.



Auparavant, toute la semaine écoulée, Mbaye Niang aurait appelé plusieurs dirigeants de l'équipe nationale pour leur signifier son incapacité à voyager à Singapour.



Mais, l'entraîneur national, à savoir Aliou Cissé, et son staff sont restés intransigeants. La Fédération sénégalaise de football (Fsf), qui suit de près le dossier, va prendre une décision contre Mbaye Niang.



