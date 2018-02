Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Brésil: ils s’injectent des produits chimiques pour gonfler leurs biceps (Photos) Rédigé par la redaction le 10 Février 2018 à 17:59 | Lu 166 fois

Deux frères brésiliens ont révélé le secret derrière le volume énorme de leurs biceps. Tony ‘Hulk’ Geraldo, 49 ans, et Alvaro ‘Conan’ Pereira, 50 ans, s’injectent des produits chimiques dangereux depuis leur adolescence pour rendre leurs biceps aussi gros que possible.

Les frères, originaires de Rio de Janeiro, au Brésil, prétendent qu’il fut un moment où ils étaient « accros à l’idée d’avoir de gros biceps », mais maintenant ils affirment qu’ils arrivent à se contrôler.

Selon Gistmania, en plus des injections régulières, les frères travaillent ensemble pendant des heures chaque jour et suivent un régime strict.



Geraldo a révélé qu’il mange toutes les trois heures; habituellement des œufs, des patates douces et de la viande. Pereira quant à lui mange quatre fois par jour, les deux essayant de consommer 4000 à 6000 calories par jour.

Ils mangent également 12 bananes et six blancs d’œufs avant chaque séance d’entraînement. À un moment, ils étaient devenus si gros qu’ils ne pouvaient pas passer par la porte.

Pereira s’injecte les biceps et les jambes avec une substance appelé Potenay B12 depuis son 15e anniversaire. Son frère cadet a suivi ses pas quand il a eu 18 ans, après avoir vu ce que les drogues faisaient aux muscles de son frère.

Ils expliquent qu’ils ont commencé à s’injecter des produits chimiques car ils se sentaient tous deux « trop maigres ». Geraldo pesait 49 kg à l’adolescence, et Pereira pesait 70 kg.



"À l’époque, nous étions des « accros ». Aujourd’hui, non. Je l’ai sous contrôle. Les gens autour de moi ne m’ont pas laissé faire le mauvais chemin et j’ai fait la même chose que mon frère. Il veut toujours augmenter la grosseur de ses biceps, mais je lui dis toujours que nous devons faire attention", a déclaré Pereira.

Fans d’Arnold Schwarzenegger, les deux aspirent à devenir comme lui. Aujourd’hui, leurs biceps mesurent plus de 25 pouces. Leur médecin a récemment insisté pour qu’ils arrêtent de s’injecter pour des raisons de santé et parce que leur peau ne peut plus s’étirer.

La femme de Pereira, qu’il a rencontrée au gymnase, et ses sept enfants l’aident à devenir grand. Geraldo, père de trois enfants, est marié depuis 27 ans et sa femme n’est pas d’accord avec son idée de poursuivre ses injections.

La potenay B12 n'est utilisé qu’à des fins vétérinaires, ou sur des animaux tels que les chevaux. Mais la plupart des Brésiliens l’utilisent pour grossir plus rapidement.

