Brésil : un docteur fait danser ses patientes avant leur accouchement (vidéo)

Au Brésil, un Docteur a pris l’habitude de faire danser ses patientes avant leur accouchement. La méthode est de plus en plus répandue !







Le docteur Fernando Guedes est un gynécologue obstétrique basé à Vittoria, au Brésil. Le Docteur est de plus en plus réputé à travers le monde, grâce à sa méthode d’accouchement un peu particulière : il fait danser ses patientes.







C’est une patiente qui, il y a quelques mois, a demandé au Docteur si elle pouvait danser. Le médecin a accepté sa demande et depuis, il encourage toutes ses patientes à danser avant d’accoucher.







Ses patientes dansent avant d’accoucher

Dans la vidéo ci-dessus, on peut voir que le Docteur Guedes prend également du temps pour danser avec ses patientes. Selon lui, danser un minute avant l’accouchement, permet de réduire l’intensité des douleurs, et diminuerait les recours à la chirurgie. De plus, la danse permet de diminuer le stress de la maman, et donc, du bébé.







Sur Instagram, le Docteur Guedes explique : » Vous arrivez dans la salle où la patiente va accoucher. Elle demande de la musique et tous les deux, vous inventez une chorégraphie pour que le travail soit facilité. Et là, l’accouchement est normal, magnifique. C’est un accouchement humanisé ! ».