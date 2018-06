Brick de viande hâchée à la marocaine

Recette parfumée qui vient du Maroc, les bricks de viande hachée sont très appréciés pendant le mois de ramadan. Mais, vous pouvez aussi déguster ces samoussas orientaux lors d’un apéritif.



Épicées et savoureuses, personne ne pourra résister à ces bricks et à leur cœur croustillant et craquant. Très facile à faire, ces samoussas sont de vraies gourmandises !

Pour 6 Pers, durée préparation : 30 min, cuisson : 30 min, facile

Ingrédients

1/2 kg de viande hachée

1/2 douzaine de tomates fraîches

2 gros oignons

1 gousse d'ail écrasée

Persil haché

Coriandre hachée

Cumin

Paprika

Gingembre

1 petite pincée de cannelle en poudre

3 c. à soupe d'huile d'olive

20 feuilles de brick (1 sachet de 10 feuilles en grandes surfaces et que l'on coupe en 2 pour avoir 20 bricks)

1 c. à soupe bien remplie de farine pour sceller la pâte à la fin

Sel, poivre

Eau

Huile pour la friture.

Préparation :

ÉTAPE 1

Épluchez les oignons, coupez-les en petits dés, faites-les revenir dans une poêle avec 1 c. à soupe d'huile d'olive avec la gousse d'ail écrasée en remuant de temps à autre. Ajoutez 1/2 tasse d'eau et laissez cuire les oignons jusqu'à ce qu'ils soient ramolllis.



ÉTAPE 2

Coupez les tomates pelées en dés et ajoutez-les à la poêle avec les oignons et l'ail. Ajoutez le persil et la coriandre hâchés, puis toutes les épices ainsi que 2 c. à soupe d'huile d'olive et laissez cuire pendant 20 min. Intégrez ensuite la viande hâchée (après y avoir mis les mêmes épices), mélangez-la telle quelle dans la sauce et tournez énergiquement jusqu'à ce qu'elle se fonde dans la sauce. Laissez sur le feu jusqu'à la complète absorption de l'eau, la sauce doit être bien consistante et "sèche".



ÉTAPE 3

Pliez la feuille de brick sur elle-même et disposez-la de manière verticale (le coté arrondi à gauche). Puis, pliez-le en 2 (l'arrondi rabattu sur le diamètre à droite). Mettez à peu près 1 c. à soupe de farce dans le bas de la feuille, pliez la feuille en biais de manière à former un triangle avec la pâte. Prenez le triangle garni et continuez de plier en remontant vers le haut. Mélangez la farine avec de l'eau (la pâte doit être très visqueuse pour faire coller la feuille de brick), et fermez la feuille.



ÉTAPE 4

Déposez les bricks dans un plat. Faites chauffer de l'huile à frire, une fois très chaude, déposez les bricks dans l'huile l'une après l'autre, retournez-les rapidement (ça dore rapidement), attendez quelques secondes encore, et sortez-les de l'huile. Mettez sur un papier absorbant, et déposez-les sur des feuilles de laitue, dégustez !













cuisineaz.com