Brigitte Macron: Sa fille Tiphaine victime de chantage Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Septembre 2019 à 11:34 | | 0 commentaire(s)| Tiphaine Auzière, la fille de Brigitte Macron, a récemment été victime d'un maître chanteur. L'homme qui souhaitait passer le concours de gardien de la paix demandait un appartement à Paris et 300 000 euros à la belle-fille du président de la République.



C’est une histoire effrayante qui vient de toucher le couple présidentiel. La fille de Brigitte Macron a été la cible d’un homme malveillant qui assurait détenir des informations sensibles concernant Emmanuel Macron. Cet aspirant gardien de la paix âgé de 27 ans actuellement sans emploi comparaîtra prochainement pour chantage après avoir tenté d’obtenir de Tiphaine Auzière un appartement à Paris et la somme de 300 000 euros comme le relate Le Parisien.



Originaire de Nancy et vivant actuellement chez un ami à Paris, le maître chanteur a contacté la belle-fille du président de la République par mail et par le biais des réseaux sociaux. L’avocate au barreau de Boulogne-sur-Mer n’a jamais répondu aux messages de l’homme qui se présentait comme «un grand admirateur du couple présidentiel» et lui assurait avoir en sa possession des documents sensibles «tirés d'un conseiller scientifique de l'Elysée à même de fragiliser le Président».



Si Tiphaine Auzière n’a pas déposé plainte, les policiers du service de la protection qui assurent la sécurité de l’avocate ont pris au sérieux cette menace. Une enquête a été ouverte par le parquet Boulogne-sur-Mer et a permis de remonter jusqu’au suspect, «un jeune homme originaire d'Azerbaïdjan et arrivé en France à l'âge de deux ans», qui a été placé en garde à vue le 17 septembre.



Selon les informations du Parisien, lui qui ne cachait même pas son identité dans les messages envoyés à Tiphaine Auzière a reconnu les faits». Il sera jugé le 30 janvier pour chantage et risque 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende.









