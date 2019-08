Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Brigitte Macron moquée par Jair Bolsonaro, elle réagit publiquement Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Août 2019 à 12:36 | | 0 commentaire(s)| Après avoir été attaquée sur Facebook par le président brésilien, Brigitte Macron a accepté de s’exprimer lors d’un déplacement dans le Nord de la France. La première dame a notamment tenu à adresser quelques mots aux Brésiliens avec émotion.

Brigitte Macron ne se laisse pas abattre. Jeudi 29 août 2019, l’épouse d’Emmanuel Macron a brisé le silence après avoir été critiquée sur son physique par le président Jair Bolsonaro. C’est en portugais que la première dame a remercié les Brésiliens pour leur soutien alors qu’elle était en déplacement à Azincourt, dans le Pas-de-Calais.



«Je voulais simplement dire […], puisque je vois qu’il y a des caméras, deux mots aux Brésiliens et aux Brésiliennes, en portugais […] : muito obrigada ! [merci beaucoup, en français, ndlr]. Un très, très grand merci pour tous ceux qui se sont engagés» a-t-elle déclaré et de poursuivre : «Les temps changent. Il y a ceux qui sont dans le train du changement, les femmes sont là avec vous, comme vous, vous l’avez quasiment tous compris messieurs. Pas tout le monde. Certains sont sur le quai et je suis sûre qu’ils ne vont pas tarder à monter dans le train». Des mots qui lui ont valu de nombreux applaudissements.



«Toutes les femmes ont été touchées»



Brigitte Macron conclut avec émotion : «Au-delà de moi, c’est pour toutes les femmes. Toutes les femmes ont été touchées. Il y a un sujet. Les choses changent, il faut que tout le monde en prenne conscience. Il y a des choses qu’on ne peut plus dire et des choses qu’on ne peut plus faire».

Absent lors du sommet du G7 à Biarritz,Jair Bolsonaro était pourtant au cœur des discussions. Emmanuel Macron et les autres chefs d’État ont appelé l’homme de 66 ans à réagir face à la catastrophe actuelle en Amazonie. Réfractaire et insultant, le président brésilien a fini par s’attirer les foudres de son homologue français, lequel a souhaité que « le peuple brésilien » élise « rapidement un président qui se comporte à la hauteur. » Ce même peuple qui s’est déclaré « honteux » devant l’attitude de Jair Bolsonaro. Le hashtag #DisculpaBrigitte (Pardon Brigitte) était même apparu sur la Toile. Face à l’engouement médiatique, le commentaire offensant posté sur Facebook a été supprimé mercredi.



