Brosse nettoyante pour le visage: comment la choisir?

Brosse nettoyante pour le visage, qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’une brosse manuelle ou électrique pour nettoyer et masser votre visage, avec pour résultat une peau propre, douce, nette, éclatante… Mais comment choisir entre les différents modèles ? Suivez le guide !



La brosse nettoyante visage manuelle

Pour utiliser la brosse nettoyante manuelle, il vous suffit de faire mousser votre nettoyant habituel sur les poils de la brosse, puis de masser circulairement votre visage avec. Prêtez tout de même attention au nettoyant que vous utilisez : la brosse ayant déjà un effet exfoliant, il faut choisir un produit doux et naturel. Évitez les nettoyants type gommages, qui seront trop agressifs.



La brosse manuelle s’utilise donc à la main, au rythme et à l’impulsion que vous souhaitez. C’est l’avantage, surtout si vous avez la peau sensible ! À vous de décider de l’intensité du nettoyage en fonction de la force que vous y mettez, et pas besoin de changer régulièrement les piles ou de la recharger…



Avec son petit manche en plastique ou en bois et sa forme ronde, elle est très facile à utiliser et peut s’emporter partout. Veillez à tester la douceur des poils avant de la choisir, certaines ayant des poils plus drus que d’autres.



Les brosses pour le visage électriques

Modèles plus élaborés, les brosses visage électriques fonctionnent à piles ou à recharge. Principal avantage : la plupart sont livrées avec différentes tailles de têtes amovibles, à adapter selon les besoins de votre peau, qui ne sont pas toujours les mêmes au fil des saisons !



• La brosse rotative : aussi appelée brosse tournante, ce modèle possède une tête tournant sur elle-même dans un sens puis dans l’autre, à vitesse réglable. Cela permettra un nettoyage de peau plus en profondeur qu’avec la brosse manuelle, sans être agressif pour autant. C’est le bon compromis pour celles qui ont la peau sensible et qui souhaitent tout de même éliminer les impuretés en profondeur !



• La brosse vibrante : au lieu d’opérer des mouvements rotatifs, ce type de brosse émet des vibrations à travers ses poils. Si vous souhaitez quelque chose de très performant, c’est le modèle qu’il vous faut ! Les vibrations favorisent également la circulation du sang et tonifient la peau, garantissant un effet bonne mine ainsi qu’une peau repulpée. Attention cependant si vous avez la peau sensible : la brosse vibrante est la plus « énergique », et elle peut agresser les épidermes fragiles si elle est trop souvent utilisée.



Comment et quand utiliser une brosse nettoyante ?

Il est conseillé de limiter son usage à une seule fois par jour, le soir par exemple. Et si vous avez la peau sensible, deux utilisations hebdomadaires feront l’affaire !



Et bien sûr, n’oubliez pas d’entretenir et de nettoyer votre brosse nettoyante pour le visage !

Changez idéalement la tête tous les trois mois, et nettoyez-la toutes les semaines pour éviter la prolifération de bactéries. Lavez la tête à l’aide d’un savon neutre antibactérien en faisant bien pénétrer le produit entre les poils, puis rincez à l’eau claire. Laissez enfin sécher la brosse jusqu’à ce qu’elle soit totalement sèche avant de la ranger et de la réutiliser.









labelleadresse.com