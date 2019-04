Bruits de bottes à l'Apr : Macky Sall convoque une réunion du Sen lundi Le chef de l’Etat et non moins patron de l’Alliance pour la République ne compte pas laisser la grogne qui couve, s’étendre davantage à l’Apr. Macky Sall a, en effet, décidé de convoquer une réunion extraordinaire du Secrétariat exécutif national de son parti lundi après-midi. Une manière, selon L’As qui donne l’information, de calmer les ardeurs après la mise en place du nouveau gouvernement, qui n’a pas que des heureux. Plusieurs responsables comme Mame Boye Diao de Kolda, n’ont pas caché leur colère.

