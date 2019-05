Bruxelles : un homme découvre sa femme derrière une vitrine de prostitution

Un homme, d’origine congolaise, d’une trentaine d’années, a surpris lors d’une visite dans la zone chaude de la capitale belge, son épouse en train de se prostituer. En effet, l’époux en compagnie d’un ami, a découvert que sa femme se vendait comme marchandise derrière une vitrine.



C’est à la demande d’un ami en provenance de Kinshasa que l’époux s’était rendu dans cette zone chaude de Bruxelles, pour faire profiter à son hôte quelques bons moments avec une européenne.



Faisant la ronde des vitrines, les deux amis sont tombés sur l’épouse qui a fondu en larmes, en les apercevant.



Le couple était marié depuis six ans et avait deux enfants de cinq et deux ans.













kebanacamera