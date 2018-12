Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Bûche de Noel au chocolat : former la bûche Rédigé par leral.net le Samedi 22 Décembre 2018 à 06:55 commentaire(s)|

Préparation : 90'

Difficulté : moyenne

Ingrédients (Convertir les mesures ou températures...)

Recette pour une buche de noël de 6 personnes

Pour le biscuit

4 œufs - 125 g de sucre - 125 g de farine - facultatif : zestes d'agrumes - arômes - parfum vanille.

Pour la ganache

200 g de chocolat noir de qualité (de couverture) - 200 g de crème fleurette entière 35%MG - 50 g de beurre - Parfum au choix.

Pour le sirop

1 dl d'eau - 150 g de sucre - parfum au choix (alcool, arômes...).

Préparation de la recette

1 - Après 10 minutes de cuisson environ (il se peut que vous deviez augmenter le temps de quelques minutes selon votre four). Retourner le biscuit sur un torchon propre et enlever le papier sulfurisé.

2 - Parer les bords pour éliminer les parties un peu plus sèches et obtenir un beau rectangle de pâte régulier.

3 - Imbiber, puncher au sirop que vous aurez parfumé. Ici on a choisi un Grand Marnier.

4 - Sans excès le sirop permet de rouler le biscuit sans qu'il ne sèche et éviter les craquelures.

5 - Une fois l'empreinte faite, dérouler le biscuit et déposer la ganache foisonnée qui doit être encore mousseuse et pommade.

6 - Étaler le plus régulièrement possible à la spatule.

7 - Rouler le biscuit délicatement, sans appuyer comme des sauvages.

8 - Emballer la bûche dans un torchon et placer au froid 30 mn environ.

9 - Pas de panique si des craquelures apparaissent, elles seront masquées par la ganache.

10 - Étaler la ganache gardée pommade à la spatule sur la surface en pastichant les écorces d'arbres.

11 - Parer les extrémités de la bûche et décorer à l'envi, noix de coco, copeaux de chocolat... et servir avec une crème anglaise.

12 - Dans la même idée vous pouvez aussi réaliser quelques décors simples en chocolat.

chefsimon.com



