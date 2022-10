Budget 2023: Comment 7 projets déjà identifiés seront financés par le pétrole et le gaz à hauteur de... La production du pétrole et du gaz débute en 2023 au Sénégal, mais Dakar se comporte déjà en pays pétro-gazier. Dans le budget 2023, premier budget de l’air du pétrole et du gaz, 7 projets et programmes ont été identifiés par le gouvernement pour être financés à hauteur de 33 milliards 703 millions tirés des recettes issues des hydrocarbures.

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Octobre 2022 à 06:06 | | 0 commentaire(s)|

Parmi ces projets, il y a la construction et l’équipement de laboratoires scientifiques pour un montant de 10 milliards. Le même montant est prévu pour la modernisation de la justice. Une enveloppe de 4,5 milliards sera dégagée pour l’entretien routier / taxe d'usage de la route (tur).



Tivaouane aura droit à un hôpital de niveau 3. Mais pour la première année, seuls 2 milliards sont inscrits sur le budget. Une autre infrastructure sanitaire est prévue, il s’agit du centre hospitalier universitaire de saint louis avec 3,195 milliards pour démarrer.



De son côté, le Puma bénéficie d’une enveloppe de 3 milliards. La plus petite enveloppe (un milliard) revient au programme de développement de l’artisanat.

