Budget 2023 de la ville de Rufisque : Des incongruités relevées par des conseillers municipaux

En effet, après avoir statué sur l’enveloppe financière destinée au fonctionnement de la cité, certains sont montés au créneau pour dénoncer la part consacrer au fonctionnement. Le conseiller de la coalition Bunt Bi, par ailleurs directeur de la Promotion de la bonne gouvernance, a fait face à la presse après la sortie du maire OumarCissé contre leDg de la Sococim Industries.



A l’en croire, ce qui est constant et qui saute aux yeux, c’est la mauvaise option de la nouvelle équipe municipale qui consacre plus 5 milliards au fonctionnement. Il est d’avis que certaines dépenses notamment celles liées au carburant et aux participations diverses ne se justifient point. Soupçonnant par-là, des niches de détournement d’objectif.



«L’équipe municipale a choisi d’exécuter les ressources des populations dans le fonctionnement pour des dépenses qui ne vont pas impacter sur le vécu des populations et qui ne vont pas changer cette ville-là », dénonce Arona Sarr.



Se voulant plus précis, le conseiller municipal renseigne: «Ils nous ont beau chanter la rupture, le changement, aujourd’hui, ils nous ont présenté un budget identique à celui des équipes précédentes.



Avec une même structuration, secours aux indigents 250 millions, 35 millions pour les sinistrés, téléphone 25 millions, dépenses diverses presque 100 millions. Ils ont choisi d’approvisionner des rubriques qui sont les plus faciles à justifier en matière de dépenses publiques et d’engagement sur les finances publiques ».



Ce qui lui fait dire que, « malheureusement, avec cette équipe municipale, la souffrance des populations ne va s’arrêter de sitôt ».



Arona Sarr jure la main sur le cœur que la mairie de Rufisque est sur le point de connaître une situation de dérives qu’il ne saurait taire mandants des populations. Faisant savoir par la même occasion que si les 1. 300.000.000 alloués par la Sococim étaient orientés dans l’investissement, Rufisque aurait un autre visage.

Le Grand Panel