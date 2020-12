Budget du ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion



Le budget du Ministère de l’Emploi, de la Formation professionnel, de l’Apprentissage et de l'Insertion est arrêté à 62.182.777.662 FCfa en autorisations d’engagement et à 53.943.440.089 FCfa en crédits de paiement.

Ce budget est réparti en programmes comme suit :

Programme ‘ Développement des offres de Formation Professionnelle et technique (FPT)’

Pour l’exercice 2021, les crédits de ce programme sont arrêtés à 48.350.524.573 FCfa en autorisations d’engagement et à 40.111.187.000 FCfa en crédits de paiement.

Programme ‘Développement de l’Apprentissage’

Pour l’exercice 2021, les crédits de ce programme sont arrêtés à 5.348.042.224 FCfa en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Programme ‘Pilotage, Gestion et Coordination administrative’

Pour l’exercice 2021, les crédits de ce programme sont arrêtés à 7.189.196.865 FCfa en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Selon Monsieur le Ministre, l’ambition de son département est d’apporter une réponse adéquate à cette problématique, en enveloppant l’employabilité des jeunes par la formation professionnelle et technique, l’apprentissage et l’appui à l’insertion.



