Bureau de l'Assemblée générale annuelle de Shelter Afrique: Ahmed Musa Dangiwa du Nigeria, nouveau président

Selon un communiqué de presse, M. Fashola a succédé au ministre zimbabwéen du logement et des équipements sociaux, M. Daniel Garwe, lors de la 42e assemblée générale annuelle de la société, qui s'est tenue en mai dernier à Abuja, au Nigeria. L'Arc. Dangiwa a succédé à M. Fashola après sa nomination à la tête du ministère du Logement et du Développement urbain par la nouvelle administration.



En tant que nouveau président du bureau de l'Aga. Arc. Dangiwa aura pour première tâche de présider l'Assemblée générale extraordinaire (Age) de Shelter Afrique prévue du 3 au 6 octobre 2023 au Centre international de conférences (Cic) à Alger, en Algérie, où les actionnaires devraient approuver les statuts révisés de l'institution. Il sera également chargé d'assurer le succès de la 43e Aga de la société prévue l'année prochaine à Kigali, au Rwanda.



«L'Arc. M. Ernest Nsabimana, ministre rwandais des infrastructures, et M. Mohamed Tarek Belaribi, ministre algérien de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, sont les adjoints de M. Dangiwa. L'Algérie devrait également accueillir la 44e assemblée générale de Shelter Afrique en 2025 », précise la même source.



Accueil de l'Arc. Chii Akporji, a assuré le ministre du soutien du conseil d'administration, de la direction et du personnel de Shelter Afrique, ajoutant que l'équipe était impatiente de travailler en étroite collaboration avec son bureau pour assurer le succès de son mandat.

«Nous avons informé Arc. Dangiwa sur les opérations de Shelter Afrique au Nigeria, y compris l'obligation historique libellée en naira qui a été lancée au début de l'année dernière. Nous avons également informé le ministre sur d'autres initiatives clés au sein de l'Organisation, notamment le processus de révision des statuts, pour lequel nous aimerions solliciter son soutien sans faille en vue de l'approbation du document d'accord. Cela est nécessaire pour consolider les progrès réalisés jusqu'à présent en plaçant Shelter Afrique sur la voie de la croissance », a ajouté M. Akporji.



Akporji a également indiqué que la société sollicitait l'intervention du ministre pour que le gouvernement nigérian honore sa souscription au capital de 21 millions de dollars US, approuvée par l'administration précédente mais qui n'avait pas été débloquée à la fin de son mandat.



Le Nigeria est actuellement le deuxième actionnaire de Shelter Afrique après le Kenya.



Shelter-Afrique est une institution panafricaine de financement et de développement du logement créée par les gouvernements africains pour répondre au besoin d'un système durable de fourniture de logements et de projets d'infrastructure connexes en Afrique.



L'institution fournit des solutions financières et des services connexes pour soutenir l'offre et la demande de la chaîne de valeur du logement abordable. Elle fournit également des services de conseil et de gestion de projets pour des projets de logements abordables à grande échelle.



Elle est actuellement détenue par 44 pays africains, la Banque africaine de développement (Bad) et la Société africaine de réassurance (Africa-Re).





