Bureau de l’Assemblée nationale : Macky Sall va tout chambouler pour… Un gros chamboulement est en vue au bureau de l’Assemblée nationale. C’est en tout cas ce que révèle le journal "Dakar Times" de ce vendredi, qui indique qu’en dehors du président Moustapha Niasse, aucun des membres du bureau n’est certain de garder son fauteuil. Le journal informe que le président de l’Assemblée nationale a déjà été informé de cette décision, de même que les alliés et son parti. Le journal pense à Me Aïssata Tall Sall, Modou Diagne Fada ou encore Abdoulaye Baldé, des alliés de poids qui ne figurent pas dans l’actuel gouvernement. Wait and see !

