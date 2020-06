Business après les années de gloire : Que deviennent les lions 2002 du Football ? Business après leurs années de gloire , que deviennent les lions 2002 du Football ? Pour informer bon nombre de Sénégalais que cette question taraude, nos confrères du quotidien l’Info, un journal à dominance économique, ont réalisé ce magnifique travail que Leral.net partage avec ses lecteurs. A la lecture, il apparait que les Lions ont tous investi dans l’immobilier à un moment de leur carrière, mais malheureusement sans même retour sur investissement pour certains.



Ceux qui tirent le meilleur profit de leurs investissements immobiliers sont : Amara Traoré, Henry Camara et Ferdinand Coly à l’époque avant ses ennuis avec le président du conseil départemental de Mbour.



Tony Sylva : Dans le staff des Lions, préparateur des gardiens. Bénéficie de quelques biens immobiliers au Sénégal et en France.



Omar Daf : Reconversion réussie dans le football car seul entraîneur professionnel africain en fonction dans les cinq grands championnats européens. Coach du FC Sochaux son club formateur, avant lui seul Lamine Ndiaye (Sénégal, Martigues) avait entraîné à ce niveau. Très peu bavard sur ses investissements au Sénégal ou ailleurs.



Ferdinand Coly : Il a été manager général des Lions. Il investit dans l’immobilier, puis dans l’agriculture et le commerce du poisson. Il est en conflit ouvert et en procès avec Saliou Samb, un de ses associés pour la faillite de leur entreprise poissonnière à Mbour.



Lamine Diatta : Il est l'actuel manager général des Lions. Auparavant, il était agent de joueurs.



Pape Malick Diop : Installé en ce moment en France, il serait en train de passer ses diplômes d’entraîneur.



Aliou Cissé : Capitaine de cette génération 2002, il est aujourd’hui entraîneur du Sénégal. Il avait investi à Dakar dans un institut de bien-être. Détient quelques biens immobiliers.



Salif Diao : Vit toujours entre l’Angleterre et la Sénégal, possède des biens immobiliers à Liverpool et au Sénégal. Propriétaire d’une académie de football mais aussi actionnaire au début de Dakar Sacré-Coeur. Il s’est aussi reconvertit dans la vente de pelouses synthétiques.



Pape Sarr : Encore en activité il y a de cela encore deux ans, il pense maintenant à sa reconversion. Détenteur de quelques biens immobiliers en France et au Sénégal.



Pape Bouba Diop : Actuellement malade, le colosse de Rufisque s’était reconverti dans les affaires. Il vit à Arras en France et avait beaucoup investi dans l’immobilier au Sénégal



Sylvain Ndiaye : Il travaille comme recruteur pour Liverpool après avoir bossé pour le PSG. Il a tous ses investissements en Europe entre le sud de la France et l’Espagne.



Alassane Ndour : L’initiateur des marmites du cœur touche à beaucoup de choses. Agent de joueur, il a investi dans le football, la restauration, l’immobilier et la mode. Il travaille avec de nombreux autres footballeurs africains pour de la représentation.



Habib Bèye : Consultant média chez Canal Plus, il est également en train de passer ses diplômes d’entraîneur. Il espère un jour entrainer en Ligue 1 française. Il est bien payé pour le métier de consultant télé. Il possède quelques biens en France notamment dans

le sud et en banlieue dakaroise.



Moussa Ndiaye : Il est de retour au Sénégal et est entraîneur de football. Possède quelques biens immobiliers à Dakar.



Henry Camara : Récemment retraité de la Grèce en raison d’une blessure au genou, il réfléchit en ce moment pour sa reconversion. Il détient de nombreux biens immobiliers à Dakar où il a fait de bons placements.



Pape Thiaw : Actuel entraîneur du club de Niarry Tally son quartier d’enfance, il est aussi dans les affaires et possède quelques biens immobiliers à Dakar.



Khalilou Fadiga : Reconverti dans les affaires, il est aussi consultant pour la télévision belge, ambassadeur itinérant du Président Macky Sall et travaille souvent pour la CAF. Il possède quelques biens immobiliers en Belgique et à Dakar.



El Hadj Diouf : Il était certainement le plus nanti de cette bande avec un salaire conséquent à Liverpool; il était aussi le plus bling-bling. Aujourd’hui dans les affaires, il arrive à négocier quelques marchés avec le gouvernement sénégalais et certains de ses

démembrements. El Hadji possède une maison à Dakar et à Sally et est ambassadeur

itinérant du président Macky Sall.



Amara Traoré : Président de la Linguère de Saint-Louis, il est propriétaire de plusieurs immeubles et maisons dans la capitale du Nord. Entraîneur de football depuis sa retraite, il n’a pas de club en ce moment.



Amdy Faye : Il s’est reconverti dans l’agriculture et le business à Touba. Il possède un vaste domaine là-bas et semble être loin du monde du football.



Oumar Diallo : Il travaille à l’Institut Diambars comme préparateur des gardiens. Diallo possède quelques biens à Dakar



Kalidou Cissokho : Il travaille à Dakar Sacré Coeur comme préparateur des gardiens. Il

possède un immeuble à Dakar.



Souleymane Camara : Fraîchement retraité cette année, il pense à sa reconversion. Il a investi un peu en France et au Sénégal dans l’immobilier.





