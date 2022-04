Business de parents autour de l’infirmité de leurs enfants : Le visage hideux de la mendicité à Dakar La capitale sénégalaise abrite un nombre significatif de mendiants venant de divers horizons. De Sébikotane au centre-ville, il n’y a pas de ruelles désertées par ces derniers qui, de jour comme de nuit, déambulent ou choisissent des points stratégiques (ronds-points, carrefours, intersections, lieux de culte, marchés et devantures de grandes surfaces…), à la quête de l’aumône.

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Avril 2022 à 10:16 | | 0 commentaire(s)|

De la récitation de litanies aux louanges du Prophète (PSL) ou des chefs religieux locaux, aucune méthode n’est exclue pour faire frémir les cœurs des bienfaiteurs.



Toutefois, en dehors des infirmes et autres personnes vivant avec des handicaps physiques et visuels, des sans-abris, déficients mentaux ou autistes, pour qui mendier est le plus souvent un moyen de survie, des individus quelques fois «malintentionnés», pour qui tendre la main est un business, s’insèrent dans ce milieux. D’autres utilisent l’infirmité de leurs enfants à cette fin.











Sud Quotidien

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook