Business du Beuk néek : une occupation qui nourrit son homme

“Il y a moins de dévotion et plus d’intérêts à préserver. Ce qui rend vulnérables nos chefs religieux. Il faut comprendre que tout beuk néek qui n’est pas le produit de l’éducation de son mentor, peut avoir une faiblesse qui peut l’amener un jour à adopter un comportement nuisible à son mentor’’, déclare notre interlocuteur.



“Aujourd’hui , poursuit-il, la plupart des beuk néek sont à côté de ces guides religieux pour leurs propres intérêts, n’hésitant pas à vendre des secrets d’intimité de leur guide proclamé.



S’improvise aussi beuk néek, certains fils de beuk néek de l’entourage du chef religieux, désintéressé et bonjours les dégâts. C’est ce qui explique les fuites des entretiens avec les autorités politiques, c’est aussi la raison pour laquelle des secrets de familles sont divulgués’’.

Enquete