Business malsain autour d’une vente de sucre: Boly S gruge sa cliente Khadidiatou S à hauteur de 92 millions

La Division des investigations criminelles (Dic) a déféré au parquet Boly S pour abus de confiance au préjudice d’une autre commerçante, portant sur la somme de 92,300 millions Fcfa. La mise en cause, récidiviste condamnée à plusieurs reprises, a roulé dans la farine sa cliente Khadidiatou S, dans une sombre histoire de vente de sucre. Récidiviste pour avoir été condamnée respectivement en 2018 pour détention et usage de signes monétaires contrefaits et à deux reprises pour abus de confiance, la commerçante Boly S ne veut pas changer de comportement. Ce qui fait que la Division des investigations criminelles (Dic) lui a à nouveau délivré un ticket pour la prison, pour avoir porté préjudice à l’une de ses clientes du nom de Khadidiatou S qui a porté plainte.



Selon des sources de L'As, la dame Khadidiatou se serait approchée de la commerçante Boly pour une commande de 500 tonnes de sucre. Après marchandage, les deux parties tombent d’accord pour la rondelette somme de 159 millions Fcfa. Ainsi, Khadidiatou verse l’argent comme convenu, par chèque bancaire. Charge alors à Boly de livrer la commande. Une chose qu’elle ne va pas honorer, car en lieu et place du sucre, Boly est venue proposer à sa cliente du riz. Ce que Khadidiatou accepte. Et pour mieux attirer sa proie, Boly livre 210 tonnes de riz dont la valeur est estimée à 56 millions avant de lui promettre de lui verser le reliquat en liquide. Sur ce, elle n’a versé que 10 millions Fcfa en numéraires, avant de refuser d’honorer son contrat. Finalement, lasse d’attendre son argent, Khadidiatou se rend à la Dic et porte plainte pour abus de confiance portant sur la somme de 92 millions 300 mille francs. Interpellée Boly verse dans le clair-obscur face aux limiers en déclarant avoir reçu de l’argent de la dame dans un business qu’elles partagent. Toutefois, Boly sera trahie par la livraison du riz et les décharges, en plus des témoins de la transaction dont Kh. Ndao et S. Wone. Suffisant pour qu’elle soit placée en garde à vue avant d’être déférée au parquet pour abus de confiance.