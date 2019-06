CAN 2019 : Gana Guèye et Salif Sané reprennent l’entraînement, Alfred et Sabaly absents

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Juin 2019 à 22:18 | | 0 commentaire(s)|

Idrissa Gana Gu§ye et Salif Sané ont participé à l’entraînement des « Lions », ce samedi. Un galop effectué au terrain annexe du stade du 30 juin.



Le milieu de terrain sénégalais s’est entraîné normalement avec le groupe en faisant deux tours de terrain sans être gêné.



On l’a même vu toucher au ballon quand il faisait du footing. Une très bonne nouvelle pour le staff technique du Sénégal qui aura besoin de son meilleur milieu pour affronter le Kenya lundi prochain en match comptant pour la 3e journée de la CAN 2019. Une finale du groupe C pour une place en huitièmes de finale.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos