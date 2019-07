Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici CAN 2019 - La grosse prime des « Lions » après la qualification en demi-finale Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juillet 2019 à 12:55 | | 0 commentaire(s)| Les Lions de la Téranga continuent de faire plaisir aux Sénégalais en cette Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en Egypte. Après avoir disputé cinq matchs avec un seul but encaissé et une défaite, ils se qualifient en demi-finale, en éliminant le Bénin.

C’est le jackpot pour les "Lions" ! Dans tous les sens du terme. Hier, les poulains d’Aliou Cissé n’ont pas seulement gagné leur ticket pour les demi-finales. En battant les "Écureuils" du Bénin, Sadio Mané et sa bande vont également percevoir une prime juteuse.



10 millions FCfa en cas de qualification en finale



En effet, chaque joueur va toucher 8 millions francs Cfa pour la qualification dans le dernier carré. Le sélectionneur national, Aliou Cissé, touchera le double. Une prime venue à point nommé, pour motiver encore plus les joueurs d’Aliou Cissé. L’objectif principal du Sénégal, c’est de soulever le trophée continental pour la première fois. Les dirigeants promettent une prime de 10 millions FCfa si le Sénégal réussit à se hisser en finale, en se débarrassant soit de la Tunisie ou du Madagascar au stade du 30 juin.



Les Lions ont déjà encaissé 10 millions FCfa (4 millions pour la qualif' en 8e et 6 millions pour le quart)



En cas de sacre final au soir du 19 juillet, la prime réservée aux joueurs sera laissée à l’appréciation du président de la République. Déjà, les "Lions" ont déjà perçu la somme de 4 millions FCfa pour la qualification en huitième et 6 millions francs Cfa pour celle des quarts de finale récemment. La prime de qualification pour la Can et la participation à cette édition, s’élève à 11 millions FCfa pour chaque joueur.



Tableau des primes pour les Lions



Prime de qualification et de participation : 11 millions francs Cfa pour chaque joueur.



Prime qualification en huitième : 4 millions



Prime qualification en quart de finale : 6 millions



Prime de qualification en demi-finale : 8 millions



Prime de qualification en finale : 10 millions



Prime de vainqueur de la coupe : appréciation du Président Macky Sall.



