CAN 2019: Le message d’encouragement d’Idrissa Seck aux "Lions" après leur défaite

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Juillet 2019 à 10:05 | | 1 commentaire(s)|

A l’instar du chef de l’Etat, la classe politique sénégalaise a envoyé des messages d’encouragement à Sadio Mané et sa bande, après leur défaite en finale de la Can.



Selon le président du parti Rewmi, les «Lions» ont «hissé le Sénégal au plus haut niveau de cette compétition continentale». Idrissa Seck rappelle aux protégés d’Aliou Cissé qu’ils n’ont pas démérité. Il leur renouvelle encore une fois ses félicitations et ses encouragements pour le travail «exceptionnel» qu’ils ont abattu durant cette coupe d’Afrique des Nations.



Le président du Conseil départemental de Thiès prie pour une meilleure suite lors des prochaines compétitions. Idrissa Seck indique qu’il fonde un grand espoir sur ce groupe.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos