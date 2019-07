CAN 2019-Salif Diao : " Non, c'est une erreur de dire que la voie est balisée pour les "Lions" d'atteindre la victoire finale"

Après l'élimination de certaines grandes équipes de la compétition telles que l'Egypte, le Cameroun et le Ghana, beaucoup de Sénégalais pensent que les "Lions" ont un boulevard ouvert devant eux. "C'est une erreur de dire que la voie est balisée pour la victoire finale parce que les gros sont tombés", a prévenu l'ancien international sénégalais, invité de Rfm matin.



Selon Salif Diao, ces grandes équipes ont été éliminées par des moindres et le Sénégal peut ne pas échapper. " Donc on peut passer aussi à la trappe", a-t-il dit au micro de la Rfm. Pour être à l'abri d'un tel scénario, l'ancien joueur de Liverpool pense qu'il est temps pour le Sénégal "d'assumer son statut de favori et la meilleure manière de l'assumer, c'est de le démontrer sur le terrain".



La défaite face à l'Algérie est un "avertissement "qui doit nous permettre d'atteindre les prochaines étapes. "Il n'y a pas de raison si on joue sur nos propres valeurs, que l'on ne puisse pas avancer sur les autres échéances. Maintenant, il faut se concentrer et prendre match par match. Ne plus se cacher pour dire que nous ne sommes pas favoris. On est favori et on doit assumer cette pression de favori, pour que cela produise de l'énergie positive", a précisé l'exèmilieu de terrain des "Lions".



"Cela fait plus de deux ans, explique-t-il, que le Sénégal est premier sur l'échiquier africain donc forcément, on est favori". "Il faut qu'on l'assume", conclut-il.

