CAN 2019: Tunisie - Mali, un nul qui n’arrange pas les Aigles de Carthage

Vendredi 28 Juin 2019

Dominés dans le jeu, les Maliens s'en sortent plutôt bien de leur match contre la Tunisie, annoncé comme le choc du groupe E. Les « aigles » ont ouvert la marque contre le cours du jeu, sur corner, avant d’être rattrapés quelques minutes plus tard, à l'issue d’un coup franc tunisien.



Les « Aigles » maliens ont subi pendant plus d’une heure ce vendredi 28 juin, à Suez, face à la Tunisie. Les aigles adverses, ceux de Carthage, n’ont cessé de dominer la rencontre. La sélection tunisienne s’est procurée les meilleures occasions, a dominé le jeu, eu la possession de balle.



À l’issue de la première période, on pouvait s’imaginer qu’avec un peu plus de réussite, les Tunisiens allaient débloquer le match et s’envoler au score. Mais c’est bien le Mali qui a inscrit le premier but entre les deux équipes, sur un corner à priori anodin.



À la 61e minute, le tir de Diadie Samassekou est mal, très mal rattrapé par Mouez Hassen. Sans doute gêné par le vent, le gardien de Nice, en ligue 1, laisse échapper la balle dans ses propres filets, à la grande joie des supporters maliens, nombreux dans le stade. Sa deuxième erreur du match – après une faute de main en première période– , mais de loin la plus terrible. Le Mali est virtuellement qualifié pour les huitièmes de finale.



La Tunisie ne se laisse pourtant pas abattre et repart immédiatement à l’attaque, avec l’énergie du désespoir. Et parvient à recoller au score moins de 10 minutes plus tard, sur coup de pied arrêté (70e). Le coup franc, très bien tiré, de Wahbi Khazri est détourné par l’épaule de Moussa Marega et rebondit dans la cage de Djigui Diarra, pris à contre-pied.



Malgré cette égalisation, la Tunisie ne parviendra plus à réellement reprendre le contrôle de la rencontre. Galvanisés par une qualification possible pour la phase éliminatoire dès ce vendredi 28 juin, les Maliens poussent, poussent et tentent tout jusqu’à la 93e et dernière minute. Sans réussite, malgré quelques belles tentatives. Le match se termine sur un match nul qui n’arrange réellement personne.



La dernière journée sera décisive.

