CAN 2019 : les Comores protestent avant leur match de qualification contre le Cameroun

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Décembre 2018

Le Cameroun, qui s’est vu retirer l’organisation de la CAN 2019, doit gagner sa place sur le terrain face aux Comores… qui estiment que les "Lions indomptables" devraient être disqualifiés.



Depuis que le Cameroun s’est vu retirer l’organisation de la CAN 2019 (15 juin-13 juillet), la Confédération africaine de football (CAF) a fait savoir que les "Lions Indomptables" n’étaient plus qualifiés d’office. Les Camerounais, qui ont disputé les éliminatoires avec le Maroc, les Comores et le Malawi, devront, selon l’instance, gagner leur billet sur le terrain, en mars prochain, face aux Comoriens à Yaoundé (la capitale du Cameroun), en faisant au minimum match nul.



Le Cameroun devrait-il être disqualifié ?

Dans ce groupe B, le Maroc est qualifié, alors que le Cameroun est deuxième avec huit points et les insulaires troisièmes avec cinq points. Mais la Fédération comorienne de football (FCF) a écrit à la CAF afin de demander des précisions. La FCF s’est appuyée sur le règlement de la CAN, qui prévoit que le pays hôte, s’il se retire ou se voit retirer l’organisation du tournoi au moins un an avant le début de la compétition, est disqualifié.



La CAF n’a pour l’instant pas répondu de manière officielle aux Comores. La FCF ne s’interdit pas d’engager une procédure pour contester la décision de celle-ci.











L’Equipe

