CAN 2021/Auteur d’un penalty catastrophique: Eric Bailly se fait détruire par les supporters ivoiriens

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Janvier 2022 à 21:11 | | 0 commentaire(s)|

Eric Bailly, pourtant très bon dans le match, a manqué son penalty et ainsi annihiler les chances de passer en quarts de finale pour la Côte d’Ivoire.



Le défenseur de Manchester United, Eric Bailly, a manqué un penalty crucial pour la Côte d’Ivoire. Ce qui a conduit à son élimination de la Coupe d’Afrique des Nations devant la sélection de l’Egypte, ce mercredi.



Le défenseur central des Eléphants a manqué de concentration au moment de frapper son tir au but. En effet, il semblait reprendre le geste de son coéquipier en club, Bruno Fernandes, mais s’est complètement loupé.



Un raté qui n’a pas été apprécié par certains supporters ivoiriens. Lesquels, sur Twitter, se sont empressés de le lui faire sa voir.

Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook